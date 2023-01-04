روسيا تكشف الثغرة التي أدت إلى مقتل العشرات من جنودها في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أن الاستخدام غير المصرح به للهواتف المحمولة من جانب الجنود الروس تسبب في الهجوم الصاروخي الأوكراني الدامي على المنشأة التي يتمركزون فيها، ما رفع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 89 قتيلا.

وقال اللفتنانت الجنرال سيرغي سيفريوكوف في بيان إن إشارات الهاتف سمحت لقوات كييف بتحديد إحداثيات مواقع الجنود وشن غارة جوية.

وأشار سيفريوكوف إلى فرض الجيش إجراءات جديدة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل، وتوعد بمعاقبة المسؤولين عن المخالفات.

وأوضح سيفريوكوف أن الهجوم، الذي يعد من بين أعنف الهجمات التي تعرضت لها القوات الروسية منذ بدء الحرب قبل أكثر من عشرة أشهر، وقع بعد دقيقة واحدة من العام الجديد.

وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ من منظومة هيمارس الصاروخية الأميركية على مبنى في منطقة ماكييفكا حيث يتمركز الجنود، وتمكنت القوات الروسية من إسقاط صاروخين، لكن أربعة أخرى أصابت المبنى وانفجرت، ما أدى إلى انهياره.