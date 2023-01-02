عودة مطار دمشق الدولي للعمل بعد قصف جوي إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً، وتخديم المسافرين كالمعتاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا نحو الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

إلى ذلك استأنفت المؤسسة السورية للطيران رحلاتها الجوية مباشرة من مطار دمشق الدولي كالمعتاد، دون أي تعديل على مواعيد وبرامج الرحلات.