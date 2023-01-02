أربعة قتلى في اصطدام مروحيتين بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتين مروحيتين اصطدمتا في الجو، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام طائرة مروحية على شاطئ رملي على بعد بضعة أمتار من ساحل غولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.

وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على رمال بالقرب من الشاطئ، وفقًا لإذاعة "اي بي سي"ABC العامة.

وبدت الطائرة الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي وورلد ذو الطابع البحري.