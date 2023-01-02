وفاة فتاة ورجل يفقد ذراعه وعينه في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في مدينة لايبتسيج شرق ألمانيا، إثر استخدام ألعاب نارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وفي مدينة هاله بولاية «سكسونيا أنهالت»، تعرّض رجل لإصابات خطيرة عند إشعال ألعاب نارية، حيث انفجرت بذراعه اليسرى وتعرّض أيضاً لإصابة في يده اليمنى وفقد بصره بالعين اليسرى.

وقال كبير أطباء وحدة جراحة اليد والحروق بمستشفى برجمانستروست، كورد كورترير، إنه «تم استقبال 15 شخصاً في الساعة الواحدة ليلة رأس السنة، وتم إجراء الجراحات طوال الليل بالمستشفى».