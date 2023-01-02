150 مصاباً في بغداد خلال الاحتفالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية، خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله إن «عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون».

وألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصاً قاموا بإطلاق العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان (400 كم جنوب شرق بغداد). وقالت قيادة عمليات ميسان، في بيان صحافي، إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم».