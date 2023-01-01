انفجار خارج مطار كابول العسكري يسفر عن قتلى وجرحى

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارا وقع صباح اليوم الأحد عند بوابة مدخل مطار كابول العسكري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد النفعي تاكور، إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، إلا أن بيانه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

ويقع المطار العسكري في كابول بين المطار المدني ومجمع وزارة الداخلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان قامت الآن بتطويق جميع الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.