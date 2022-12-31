اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا في يناير

يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا "في النصف الثاني من يناير" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".

وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار منتصف ديسمبر الماضي إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.