بريطانيا تزوّد أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل

قالت بريطانيا، أمس، إنها منحت أوكرانيا أكثر من 1000 جهاز للكشف عن المعادن، و100 من معدات إبطال مفعول القنابل، للمساعدة على تطهير حقول الألغام، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف في الصراع مع روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان «استخدام روسيا الألغام الأرضية، واستهداف البنية التحتية المدنية، يؤكدان القسوة المروعة لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وأضاف «ستساعد هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان، بينما تستعيد أراضيها». وقالت وزارة الدفاع إن أجهزة الكشف عن المعادن، يمكن أن تساعد القوات على تأمين الطرق من خلال المساعدة على إزالة مخاطر المتفجرات، بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.