15 ألف مفقود في أوكرانيا منذ بداية الحرب

أفادت أليونا فيربيتسكا، مستشارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن آلاف الجنود والمدنيين مفقودون في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في نهاية فبراير الماضي.

وقالت فيربيتسكا لمجموعة «ريداكتسيونيتسفارك دويتشلاند» الإعلامية الألمانية (آر إن دي)، في تصريحات أمس، إن «روسيا أكدت حالياً وجود 3392 أسير حرب أوكرانياً، لكن في أوكرانيا يعتبر نحو 15 ألف شخص في عداد المفقودين، من بينهم العديد من المدنيين».

وتابعت فيربيتسكا، التي تعمل أمينة مظالم لحقوق الجنود الأوكرانيين، أن مصير هؤلاء الأشخاص غير مؤكد تماماً.

وأضافت: «لا نعرف ما حدث لهم». «هل هم أيضاً أسرى حرب لدى روسيا، هل تم أخذهم من الأراضي التي دخلتها روسيا، أو ربما قتلوا قبل فترة طويلة؟».