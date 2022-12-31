الصين تعيّن سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيراً للخارجية

عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة، تشين جانغ، وزيراً جديداً للخارجية، حيث تظهر الدولة الآسيوية مؤشرات على العودة إلى استراتيجية الدبلوماسية الهادئة، بعد رد الفعل العنيف المتزايد على أسلوبها القائم على المواجهة.

وتم الإعلان عن الخطوة مساء أمس، عبر «الإذاعة الوطنية الصينية»، التي قالت إنه تم اتخاذ القرار، في اجتماع للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويحل تشين محل وانغ يي، الذي من المرجح أن يتولى أعلى منصب في السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي.

وكان تشين، الذي تم إرساله إلى الولايات المتحدة في يوليو 2021، قد اتبع خطاً رفيعاً بين الدفاع عن مصالح بكين وإظهار جانب أكثر ليونة للدبلوماسية الصينية.