تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

ويعتبر غالانت (64 عاماً) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

تؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.