ستولتنبرغ: السويد وفنلندا ستنضمان لـ «الناتو» في «الوقت المناسب»

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنه يتوقع أن تنضم السويد وفنلندا رسمياً إلى الحلف في العام الجديد.

ولم يقل ستولتنبرغ متى قد يحدث هذا، غير أنه قال إنه «واثق تماماً بأن عملية التصديق سوف تكتمل في وقت مناسب». وأوضح أنه لا يتوقع أن تمنع تركيا عملية الانضمام لفترة أطول.

ورفضت الدولة العضو الواقعة بأقصى الشرق حتى الآن التصديق على ما يطلق عليها بروتوكولات الانضمام لإفساح المجال أمام فنلندا والسويد للانضمام للناتو. وتبرر القيادة التركية موقفها بأن الدولتين تدعمان «منظمات إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور.