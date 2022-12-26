8 قتلى في هجوم لـ"داعش" على أحد السجون السورية

قتل ستة مقاتلين أكراد وعنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، جراء هجوم شنه عناصر التنظيم على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم مباغت نفذته خلايا "داعش" على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة.

وأضاف المرصد أن القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" (قوات سوريا الديموقراطية) أحبطت عملية الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابي.