سلطنة عُمان تجري انتخابات المجالس البلدية إلكترونياً للمرة الأولى عبر تطبيق «انتخب»

صوت الناخبون في سلطنة عمان، أمس، لاختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة في 11 محافظة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «انتخب».

وانطلقت الانتخابات صباح أمس في السلطنة، بمشاركة 731 ألفاً و767 ناخباً وناخبة لاختيار 126 مُمثلاً لهم، وانتهت عملية التصويت الساعة السابعة مساء أمس.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات المجالس البلدية التي تجري في الدورة الحالية عبر التطبيق الإلكتروني «انتخب» 696 مرشحاً منهم 27 امرأة.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسة للانتخابات المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، بالانطلاقة المثالية لعمليات التصويت، مشيراً إلى الانطباعات الإيجابية التي تلقتها الوزارة من قبل الناخبين حول سير العملية الانتخابية وسهولة وسلاسة إجراءاتها.

وقال البوسعيدي إن انتخابات المجالس البلدية تجري للمرة الأولى إلكترونياً عبر تطبيق «انتخب» الذي أطلقته وزارة الداخلية أخيراً، والذي يعد نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية العمانية أن تطبيق «انتخب» صُمم وفق معايير أمنية عالية تضمن السرية التامة لعملية التصويت وتوفر أعلى مستويات الشفافية والحرية في اختيار الناخب لمرشحه، مشيراً في الوقت ذاته إلى تطبيق «انتخاب» الإلكتروني الذي يمكن أي شخص من متابعة مجريات عمليات التصويت في المحافظات كافة لحظة بلحظة والاطلاع على كل الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بها.

وتستغرق عملية التصويت عبر «انتخب» دقيقتين من الزمن كحد أقصى، حيث يقوم التطبيق بقراءة بيانات الناخب عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف «NFC» مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية، واختيار المرشح المرغوب في التصويت له.

ويتطلب لعملية التصويت توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب «NFC» واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّداً في السجل الانتخابي.

وتتمُّ خطوات التصويت عبر التطبيق من خلال تحميل التطبيق في أجهزة الهواتف الذكية المتوافر في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية لهواتف IOS والأندرويد المزودة بكاميرتين، حيث يتطلب التطبيق التقاط صورة لأصل البطاقة الشخصية للناخب من الجهتين.

وسيقوم التطبيق بقراءة البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف «NFC» مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية، واختيار المرشح الراغب في التصويت له.

وتأتي الفترة الثالثة (2023/ 2026) من انتخابات المجالس البلدية لتتم عملية الاقتراع فيها من خلال تطبيق «انتخب»، الذي يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية بسهولة ويسر.

وتضمنت إحصاءات عدد الناخبين بمختلف محافظات سلطنة عُمان القوائم النهائية لعام 2022، ففي محافظة مسقط بلغ عدد الناخبين 103949 ناخباً، وعدد المترشحين 85 مترشحاً سيُنتخب منهم 12 ممثلاً، وفي محافظة ظفار 84818 ناخباً و145 مترشحاً سيُنتخب منهم 20 ممثلاً، وفي محافظة مسندم 11864 ناخباً و22 مترشحاً سيُنتخب منهم 8 ممثلين.

وفي محافظة البريمي 16696 ناخباً و20 مترشحاً سيُنتخب منهم 6 ممثلين، وفي محافظة الداخلية 83338 ناخباً و85 مترشحاً سيُنتخب منهم 18ممثلاً، وفي محافظة شمال الباطنة 148849 ناخباً و97 مترشحاً سيُنتخب منهم 12 ممثلاً. وفي محافظة جنوب الباطنة 91988 ناخباً و49 مترشحاً سيُنتخب منهم 12 ممثلاً، وفي محافظة جنوب الشرقية 75729 ناخباً و61 مترشحاً سيُنتخب منهم 10ممثلين، وفي محافظة شمال الشرقية 63358 ناخباً و45 مترشحاً سيُنتخب منهم 14 ممثلاً.

وفي محافظة الظاهرة 38583 ناخباً و31 مترشحاً سيُنتخب منهم 6 ممثلين، أما في محافظة الوسطى فقد بلغ عدد الناخبين 12595 ناخباً و56 مترشحاً سيُنتخب منهم 8 ممثلين.

وزير الداخلية يتابع سير العملية الانتخابية

التقى وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة أمس، بديوان عام وزارة الداخلية.

واطلع الوزير على سير العملية الانتخابية حسب ما تمّ التخطيط له، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المخلصة التي يقومون بها لإنجاح سير العملية الانتخابية.