بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثت اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني بيد أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا المشاركة في محادثات.

وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية: "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأشار بوتين إلى أن بلاده تتحرك في الاتجاه الصحيح في أوكرانيا نظرا لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا، مضيفاً: "نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

ولدى سؤاله عما إذا كان الصراع الجيوسياسي مع الغرب يقترب من مستويات خطرة، قال بوتين: "لا أعتقد أنه خطر للغاية".