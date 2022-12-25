«النواب» الأميركي يمرر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأميركي الجمعة، على تقديم مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، كجزء من ميزانيته البالغة 1.7 تريليون دولار. وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون.

ولايزال يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن، التوقيع عليه ليصبح قانوناً، وهو ما يريد القيام به قريباً، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد عاد الجمعة، من زيارة إلى واشنطن، هي أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي.