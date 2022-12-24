مصادر يمنية: توقعات بحدوث انفراجة في ملف المرتبات

توقعت مصادر سياسية يمنية حدوث انفراجة في الملف المتعلق بالمرتبات، وتوسيع الملاحة في مطار صنعاء وموانئ الحديدة، موضحة أن نتائج زيارة الوفد العماني إلى صنعاء سيتم إعلانها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

وأشارت المصادر إلى استمرار تحركات غروندبيرغ والمبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ في المنطقة للحصول على مساندة إقليمية ودولية للجهود الرامية للعودة إلى الهدنة في اليمن.

ميدانياً، أخمدت القوات المشتركة والجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات إرهابية في محافظة أبين، وتمكنت من إفشال هجمات لعناصر إرهابية تابعة لتنظيم "القاعدة" في "عقبة امحلحل" شمال المحافظة.

وفي الساحل الغربي لليمن، أشادت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، بمستوى جاهزية وحدات الأمن في مناطق الساحل المحررة، مؤكدة أن دور الأمن في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته لا يقل أهمية عن دور الوحدات العسكرية.

وفي المهرة، اطلعت اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، على الوضع في قطاعات الأجهزة الأمنية والعسكرية، في إطار عملها الميداني الموكل إليها من قبل اللجنة العسكرية والأمنية العليا المشكلة وفق قرار انشاء مجلس القيادي الرئاسي.

وفي مأرب، أفادت اللجنة العسكرية عقب ختام زيارتها إلى المناطق العسكرية "الثالثة والسادسة والسابعة"، بأنه تم تشكيل فرق عسكرية ميدانية لحصر الأفراد الحقيقين في كشوفات المناطق الثلاث، فضلاً عن عمليات حصر للعتاد وجميع العمليات اللوجستية والرفع بها إلى رئاسة اللجنة، لمعالجة أي اختلالات بها.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة قرب تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة من جميع التشكيلات، لإدارة تلك القوات من العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء نتائج زيارات اللجان الميدانية للمناطق العسكرية.

وفي تعز، أصيبت طفلة بجروح خطيرة جراء استهدافها برصاص قناص حوثي، اليوم السبت، في منطقة الضباب غرب مدينة تعز.