العاهل الأردني يبحث هاتفياً مع سلطان عُمان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وطبقاً لوكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال الاتصال الهاتفي بين الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال الهاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.