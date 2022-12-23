الطقس يتسبب في إلغاء 2000 رحلة طيران بأميركا

ألغت شركات طيران ما يقرب من 2000 رحلة جوية بالولايات المتحدة كان مقرراً لها أمس واليوم الجمعة، ما يربك خطط الآلاف للسفر لقضاء العطلات، مع تأثر مناطق شاسعة من البلاد بموجة من الطقس الشديد البرودة قبل عاصفة شتوية قوية.

ووفقاً لموقع فلايت أوِير لتتبع حركة الطائرات فقد بلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1239 عند الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس، فيما أُلغيت 699 رحلة إضافية مقررة اليوم الجمعة.

وأعلنت شركات طيران أميركية، من بينها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز، الثلاثاء، أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

وذكرت «أميركان إيرلاينز»، الأربعاء، أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية، التي من المتوقع أن تؤثر على مطارات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الشرقي خلال أيام.