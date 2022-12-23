الجيش الإسرائيلي: خطأ فني بنظام الاستدعاء الآلي وراء تلقّي جنود احتياط مكالمات هاتفية جماعية

اتصل نظام الاستدعاء الآلي للجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ بجنود احتياط ليلاً، بسبب خطأ فني أثناء أعمال الصيانة الروتينية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه لا يوجد اشتباه في وقوع هجوم إلكتروني.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم تحديد عدد جنود الاحتياط الذين اتصل بهم النظام أمس نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الآلاف من جنود الاحتياط تلقوا التنبيهات.

واعتذر الجيش الإسرائيلي عن الحادث في بيان، قائلاً إنه «لم يتم استدعاء أي جنود احتياط للخدمة» من خلال التنبيهات التي جاءت في وقت متأخر من الليل، والتي حدثت أثناء إجراء الصيانة على خدمة الهاتف.