أفغانيات يتظاهرن ضدّ حرمانهن من التعليم الجامعي في كابول

تظاهرت مجموعة صغيرة من النساء الأفغانيات، أمس، في كابول لفترة قصيرة في تحدٍّ لنظام حركة طالبان التي حظرت عليهن ارتياد الجامعات، بحسب ما أفادت إحدى الناشطات التي كشفت أن البعض منهن تعرّضن للتوقيف.

وفي تسجيلات فيديو، تظهر النساء وهن يرددن في أحد أحياء كابول «الحقوق للجميع أو ليست لأحد». وطالبت نحو 20 شابة أفغانية محجبات، وبعضهن وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم وهن يرفعن الأيادي.

لكن «البعض منهن تعرضن للتوقيف على يد شرطيات قمن باقتيادهن»، بحسب ما قالت إحدى المتظاهرات لوكالة فرانس برس. وأردفت أنه «تم إطلاق سراح امرأتين، لكن كثيرات منهن مازلن قيد الاحتجاز».

وكانت هذه التظاهرة مقرّرة في بادئ الأمر أمام حرم جامعة كابول الأكبر والأعرق في البلد، لكن نُقل موقعها بسبب الانتشار الكثيف لقوى الأمن المسلّحة في محيط الجامعة.