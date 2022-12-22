رئيسة الحكومة الإيطالية تزور قوات بلادها في العراق

تزور رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الخميس، بمناسبة عيد الميلاد، القوات الإيطالية المتمركزة في العراق، كما أعلن مكتبها الإعلامي.

وحسب الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الإيطالية، تنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي حوالي 650 شخصًا في العراق والكويت في إطار عملية "بريما بارتيكا".

ويعمل هؤلاء الجنود في مراكز القيادة المتعددة الجنسيات في الكويت وفي بغداد وأربيل في العراق. وهم يهتمون بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وميلوني زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" (فراتيللي ديتاليا) اليميني المتطرف، أصبحت في أكتوبر أول سيدة تتولى قيادة رئاسة الحكومة في البلاد. وهي تترأس الحكومة الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت قد أعلنت عن هذه الرحلة خلال اجتماع مع برلمانيين من حزبها وكذلك زيارات وزراء آخرين للعسكريين الإيطاليين، وهي معلومات أكدها متحدث باسمها.