بوتين: روسيا لا تتجنب المفاوضات مع أوكرانيا

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤشرات على رغبته في التفاوض بعد حوالي 10 أشهر من بدء الحرب ضد أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي في إيكاترينبرغ اليوم الخميس إن "جميع الصراعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وروسيا لم تتجنب هذا قط، على النقيض من أوكرانيا". كما ذكر أن القيادة الأوكرانية استثنت نفسها من المحادثات.

وأضاف: "كلما اقترب الوقت الذي تدرك فيه كييف أن المحادثات ضرورية، كان ذلك أفضل".

وعلى النقيض من كييف، ترغب روسيا في التفاوض على أساس الوضع الحالي للجبهة وتعتبر المناطق التي ضمتها أراض روسية.

ولا ترغب كييف في بدء المفاوضات حتى ينسحب جميع الجنود الروس من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

كانت روسيا وأوكرانيا قد أجريتا سلسلة من المحادثات في بيلاروس وفي تركيا بعد اندلاع الحرب غير أنها لم تؤد لنتيجة ملموسة بسبب تمسك كل طرف بمطالبه.