بوتين يؤيد زيادة حجم القوات المسلحة الروسية 30%

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خطة لزيادة حجم القوات المسلحة بأكثر من 30 بالمئة، إذ قال إن موسكو بحاجة إلى التعلم من المشكلات التي واجهتها في أوكرانيا والعمل على حلها.

وفي مؤتمر نهاية العام لكبار الضباط العسكريين الروس، اقترح وزير الدفاع سيرغي شويغو تعزيز القوات المسلحة ليصل قوامها إلى 1.5 مليون جندي من 1.15 مليون.

وأبلغ شويغو بوتين، في الحدث الذي أذاعه التلفزيون، أن هذا مطلوب "لضمان حل المشاكل المتعلقة بالأمن العسكري الروسي".

وقال إن 695 ألفا من المقاتلين يجب أن يكونوا جنودا متعاقدين محترفين، على عكس المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكان بوتين قد وقع مرسوماً قبل أشهر فقط لزيادة عدد الجنود 137 ألفاً اعتباراً من أول يناير 2023 ليصل عددهم إجمالاً إلى 1.15 مليون جندي، كما استدعى أكثر من 300 ألفاً من جنود الاحتياطي.