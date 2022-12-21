الكرملين: ليس هناك فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا

قال الكرملين إنه لا يرى فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا، بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته لواشنطن اليوم الأربعاء.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في اتصال مع الصحافيين إن إمدادات الأسلحة المستمرة من الغرب لأوكرانيا ستؤدي إلى تعميق الصراع.

وذكر الكرملين أن بوتين سيلقي خطابا مهما في وقت لاحق اليوم الأربعاء عندما يلتقي بقادة الدفاع في اجتماع نهاية العام لتقييم التقدم في العملية العسكرية بأوكرانيا.