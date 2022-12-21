لافروف: زيلينسكي لا يدرك خطورة الوضع

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «بعدم إدراك خطورة اللحظة وعدم الاهتمام بشعبه».

وقال لافروف في مقابلة مع قناة «بيلاروس 1 تي في»، أول من أمس، «لديه فحسب الكثير من الأفكار». ولكن تدفق الأفكار هذا يكشف بالضبط عن عدم فهم زيلينسكي لخطورة الوضع وعدم اهتمامه بشعبه.

واعتبر أن أفكار زيلينسكي كشفت عن «الشخصية العنصرية» للقيادة في كييف.

وشن لافروف هجوماً لفظياً حاداً على الغرب. وقال إن «رد الفعل الهيستيري» على «العملية العسكرية الخاصة»، يؤكد آراء روسيا أن الحرب كانت «ضرورية للغاية».

وأكد أنه بهذه العملية دمرت موسكو «الألعاب الجيوسياسية للغرب» الذي كان يرغب في تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لروسيا.