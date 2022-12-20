الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن الدفاع الجوري السوري تصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية ليل الاثنين.

وقالت إن الصواريخ استهدفت نقاطا ًفي محيط دمشق، وأسقطت الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ المعادية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم نفّذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها، وأدى ذلك إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية.