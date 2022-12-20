السودان.. احتجاجات جديدة مطالبة بسلطة مدنية

تجمع آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، أمس، مطالبين بسلطة مدنية كاملة، فيما استخدمت قوات الأمن السودانية قنابل صوت وغاز مسيل للدموع، لتفريق محتجين احتشدوا في الخرطوم في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت «نظام الإخوان».

وتأتي الاحتجاجات في العاصمة بعد أسبوعين من توقيع قادة عسكريين اتفاقاً مبدئياً مع الأحزاب السياسية للعودة إلى عملية الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية بدعم دولي.

ويقول محللون إن الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، تتضمن محدودية الدعم الشعبي للموقعين المدنيين عليه، وتأجيل قضايا خلافية منها العدالة الانتقالية وإصلاح قوات الأمن. وحشد، أمس، هو الأكبر عدداً منذ أشهر للمحتجين الذين طالبوا بالحكم المدني. وخرج المحتجون في مسيرة حتى أصبحوا على مقربة 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي.

وعرقلت الشرطة طريقهم بشاحنات مصفحة، ثم طاردتهم في الشوارع.