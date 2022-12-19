زيلينسكي يعلن استعداده لمنازلة بوتين في حلبة الملاكمة

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أنه سيكون سعيداً للدخول إلى حلبة الملاكمة لمنازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت.

وقال زيلينسكي رداً على سؤال حول ذلك الأمر خلال مقابلة مع قناة "تي اف 1" التلفزيونية الفرنسية: "أنا مستعد دائماً، الرجل الحقيقي إذا أراد أن يقول شيئاً لشخص ما أو إذا كان يريد أن يلكمه في وجهه فهو يفعل ذلك بنفسه، ولا يرسل أي وسطاء".

وأضاف أنه هو نفسه لن يحتاج إلى وسطاء لذلك. وكان دائماً منفتحاً على مثل هذه الاقتراحات.

ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً لمنازلة بوتين، قال زيلينسكي ضاحكاً: "غداً لا أبالي.. ستكون حينئذ هذه آخر قمة لرئيس الاتحاد الروسي"، على حد تعبيره.

وتطرقت المقابلة إلى هذا السؤال بعد نشر تقرير في صحيفة "لوموند" قال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخبر بوتين أنه سيمارس رياضة الملاكمة، فطلب منه بوتين أن يتخيل أنه يضرب زيلينسكي.