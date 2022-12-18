وصول جثامين 8 فلسطينيين إلى غزة قضوا غرقا لدى محاولتهم الهجرة

وصلت جثامين ثمانية شبان فلسطينيين إلى قطاع غزة ، اليوم الأحد، بعد أن قضوا غرقا قبالة السواحل التونسية قبل أسابيع لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بحسب مصادر فلسطينية متطابقة.

وذكرت المصادر أنه جرى إدخال الجثامين عبر معبر رفح بين غزة ومصر، إثر نقلها عبر مطار القاهرة الدولي قادمة من تونس، تمهيدا لتسليمهم إلى عوائلهم ومواراتهم الثرى.

وصرح السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في بيان، بأن الوزارة وفريق عملها المختص بذلوا جهودا كبيرة في نقل جثامين الشبان بالشراكة مع سفارتي فلسطين لدى تونس ومصر وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وناشد الديك الفلسطينيين "الامتناع عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار الموت، في البحار، وعصابات الاتجار بالبشر وأعضائهم، حتى لا تتكرر هذه المأساة".