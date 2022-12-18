لجنة «الكونغرس» تعتزم التوصية بتوجيه تهم جنائية إلى ترامب

يعتزم نواب في الكونغرس الأميركي، يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول، الذي وقع العام الماضي، التصويت، غداً، على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تشمل الدعوة إلى التمرد، وفق ما أفادت صحيفة «بوليتيكو».

ووقع الهجوم في السادس من يناير 2021، ومن المتوقع أنّ تقرّر مجموعة النواب التي ستقدّم نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرّد، وعرقلة إجراء رسمي هو المصادقة على الانتخابات الرئاسية، والتآمر على الدولة الأميركية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تحدّدها، إنّ هذه اللجنة المؤلّفة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريَين اثنين، ستقدّم مبرّرات مفصّلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن، ومنع تولّي أيّ منصب عام في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرّفات وتحرّكات ترامب قبل وخلال السادس من يناير 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وجمع النواب منذ عام ونصف العام نحو 1000 شهادة، في سبيل إظهار أنّ دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم خسارته. ولا يمكن للنواب توجيه اتهامات إلى ترامب، ولكن يمكنهم أن يقدّموا توصيات إلى وزارة العدل التي عيّنت مدّعياً خاصّاً للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب.