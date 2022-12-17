طفل صغير يلقى حتفه إثر تحطم قارب مهاجرين على صخور ليسبوس اليونانية

لقى طفل صغير حتفه في حادث قارب على ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأفاد حرس الحدود اليوناني اليوم السبت بأن قاربا صغيرا يقل 35 مهاجرا تحطم على الصخور لدى هبوب رياح عاصفة. وتمكن 34 شخصا من الوصول إلى الشاطئ وأخطروا السلطات.

ودفعت الأمواج العالية الطفل بقوة نحو الصخور. وذكرت السلطات أن الحادث وقع أمس الجمعة. وأكدت مستشفى جزيرة ليسبوس وفاة الطفل.

ولم تتضح في البداية الدول التي جاء منها المهاجرون.

ويستخدم مهربو البشر على نحو متكرر قوارب لا يمكنها الإبحار الإ بالكاد لجلب المهاجرين من تركيا إلى اليونان، أو إيطاليا.

ووفقا لتقديرات خفر السواحل اليوناني، تجاوز عدد المهاجرين الغرقى والمفقودين شرقي البحر الأبيض المتوسط 300 منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يتخطى ضعف العدد في العام الماضي.