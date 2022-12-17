23 قتيلا حصيلة انزلاق التربة في ماليزيا

يواصل رجال إنقاذ السبت عملياتهم في أرض موحلة لمخيم في ماليزيا بحثًا عن ناجين وجثث غداة انزلاق للتربة أسفر عن سقوط 23 قتيلا حتى الآن بينهم ستة أطفال، حسب حصيلة جديدة.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 19 شخصا بينهم أربعة أطفال، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 21 ليل الجمعة السبت، ثم 23 وفق أرقام جديدة.

لا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين منذ الكارثة التي وقعت قبل فجر الجمعة في موقع مخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور.

وقال مسؤولون إن أكثر من تسعين شخصا كان معظمهم نائمين، كانوا في الموقع القريب من منتجع جبلي يضم كازينو.

وأشار نورازام خميس مسؤول مكافحة الحرائق والإنقاذ في ولاية سيلانغور (وسط) التي تضم العاصمة كوالالمبور إلى أن فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض "ضئيلة".

وذكرت السلطات أنه عثر على 61 شخصا حتى الآن سالمين.

وذكر نورازم خميس لصحافيين الجمعة إن اثنين من الضحايا هما "أم وطفلها كانا متعانقين ومدفونين تحت الأرض".