الفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة 120 شخصاً في الكونغو

قالت حكومة جمهورية الكونغو، إن ما لا يقل عن 120 شخصاً لقوا حتفهم عقب أن ضربت أمطار غزيرة البلاد.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مساء الثلاثاء، في مناطق بالعاصمة كينشاسا، التي يبلغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة. وقال وزير الداخلية دانيال أسيلو لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك عدداً كبيراً من المصابين، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

ولايزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجيين وجثث في المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية. وطالب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي يحضر حالياً قمة القادة الأفارقة التي تنظمها الولايات المتحدة في واشنطن، مجلس الوزراء بالتحرك سريعاً لمواجهة الكارثة.

وأعلن تشيسيكيدي الحداد لمدة ثلاثة أيام.