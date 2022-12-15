واشنطن تعتزم إمداد أوكرانيا بنظام باتريوت

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي.

وأشارت الشبكة إلى أن خطة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لاتزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن، قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

وتوقع المسؤولون الثلاثة في تصريحاتهم لـ«سي.إن.إن» الحصول على الموافقة هذا الأسبوع.