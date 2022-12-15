مكتب ميقاتي ينفي نيته عقد جلسة للحكومة اللبنانية في المدى القريب

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، ما أوردته صحيفة «الأخبار» المحلية عن وجود نية لميقاتي لعقد جلسة للحكومة في المدى القريب، وأعلن أنه يواصل اتصالاته مع الوزراء للتفاهم على العمل الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان، إن «المكتب الإعلامي ينفي ما ورد جملة وتفصيلاً، فلا نية لعقد جلسة في المدى القريب، واستطابة التوتر، كما ورد في الصحيفة، ليس نهج الرئيس ميقاتي، بل من يقفون وراء هذه الأخبار المفبركة ويروّجون لها».

وأشار البيان إلى أن الرئيس ميقاتي «يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة إلى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء قبل نهاية الأسبوع، فاقتضى التوضيح».