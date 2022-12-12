مقتل 3 نساء في إيطاليا إحداهن صديقة جورجيا ميلوني

أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلاً قتل ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في روما، في أعقاب خلاف حول مبنى سكني وفق تقارير.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ 57 عاماً النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدماً مسدساً مسروقاً من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر الماضي عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين، نيكوليتا غوليسانو، الأم لطفل يبلغ 10 سنوات، وقالت ميلوني إنهما كانتا صديقتان وأشادت بها بوصفها «أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار».