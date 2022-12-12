الولايات المتحدة تحتجز مشتبهاً به في «تفجير لوكربي»

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة احتجزت المشتبه به المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي عام 1988.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبوعجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقاً في ليبيا لتورطه في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة «بان أميركان» رقم 103 الرابطة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصاً.

وقضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي سبع سنوات في سجن أسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012.

وقالت النيابة العامة الأسكتلندية إن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبوعجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة».