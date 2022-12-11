كييف: القوات الروسية فتحت النار على منطقة خيرسون 45 مرة خلال 24 ساعة

فتحت القوات الروسية النار على إقليم خيرسون 45 مرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة بجروح.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، عبر تطبيق تليغرام، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.

وقال يانوشيفيتش - في البيان - إن الجنود الروس فتحوا النار على منطقة خيرسون 45 مرة وقصفوها بالمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون كذلك، وهاجموا مجددا أحياء خيرسون السكنية، وضربت المقذوفات الروسية قسما للولادة ومقهى ومنشأة للبنية التحتية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية.

وفي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، استمر الانقطاع الطارىء للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة روسية كما أعلن سيرغي براتشوك الناطق باسم الإدارة المحلية الأحد.

وقالت السلطات أيضا إن "انقطاع إمدادات المياه" حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أكثر من 1.5 مليون شخص كانوا بدون كهرباء في منطقة أوديسا بعد الضربات الروسية باستخدام طائرات مسيرة.