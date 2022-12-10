الفحوص تظهر إصابة الرئيس الإيطالي ماتاريلا بكوفيد-19

قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا (81 عاما) إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة.

وأضاف المكتب في بيان أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر كويرينالي في روما.

كان الرئيس قد حضر يوم الأربعاء ليلة افتتاح الموسم الجديد في دار أوبرا لا سكالا في ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويعد منصب الرئيس في إيطاليا شرفيا إلى حد بعيد ولكنه مسؤول عن حل الأزمات السياسية عند حدوثها.