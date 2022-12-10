انقطاع الكهرباء بأنحاء واسعة من السودان بسبب عطل في سد مروي

شهد السودان انقطاعا شاملا للكهرباء بأنحاء واسعة من البلاد، اليوم السبت، بسبب عطل في سد مروي.

ووفق ما نشرته شبكة "سودان ناو" على موقعها الإلكتروني اليوم، يغذي سد مروي معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري.

وطبقا للشبكة، "يعاني قطاع الكهرباء من الانهيار وافتقار عمليات الصيانة الدورية بعد قطع الدعم عن السودان بسبب انقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021 وتوقف المساعدات اللازمة التي كانت في طريقها للسودان لانقاذ القطاع".

ودخل العاملون في الكهرباء في سلسلة إضرابات متتالية بسبب تدهور الأجور وعدم تطبيق الهيكل الراتبي لكن السلطة الانقلابية قامت بتلبية مطالبهم قبل شهر.