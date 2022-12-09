بوتين يهدد الدول الغربية بـ "خفض إنتاج" النفط بعد تحديد سقف لسعر الخام الروسي

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الدول الغربية بـ "خفض إنتاج" النفط الروسي "إذا لزم الأمر"، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك على هامش قمة إقليمية "سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر". واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب "قرار غبي"، "لا يؤثر على روسيا".