نتنياهو يحصل على تمديد لمهلة تشكيل الحكومة حتى 21 ديسمبر

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي اليوم الجمعة إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر لتشكيل حكومة جديدة بعد أن منحه الرئيس إسحق هرتسوج تمديدا مدته عشرة أيام إضافية.

تم تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز اليمين في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر. ورغم حصوله على دعم الأغلبية في الكنيست لم يتمكن بعد من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الائتلاف.

ومع حلول موعد انتهاء المهلة الأصلية التي حصل عليها لتشكيل الحكومة يوم الأحد، سعى نتنياهو للحصول على أسبوعين إضافيين كحد أقصى يسمح به القانون. ومنحه هرتسوج، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير، عشرة أيام إضافية.

وقال هرتسوج في رسالة إلى نتنياهو أعلنها مكتبه "هذه أيام معقدة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي عندما تمثل الخلافات حول قضايا أساسية تهديدا بتمزيق (المجتمع) وإشعال العنف والكراهية".

وطالب هرتسوج بتشكيل حكومة تمثل البلد بأسره وتحالف يجري حواراً محترماً.