الرئيس الصيني: زيارتي إلى السعودية ستفتح عصراً جديداً للعلاقات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن زيارته إلى المملكة «ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية».

وقال شي، في مقال تحت عنوان «توارث الصداقة الممتدة لآلاف السنين، والعمل معاً على خلق مستقبل جميل»، نشرته صحيفة «الرياض»، إن هذه الزيارة ستكون لتوارث الماضي، وفتح الآفاق، وتهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية.

وقال «يمثل العالم العربي عضواً مهماً في صفوف الدول النامية، وقوة مهمة للدفاع عن العدل والإنصاف الدوليين، إن الشعوب العربية شعوب ساعية إلى التقدم، لما لها من الإيمان بالاستقلال، ورفض التدخل الخارجي، وعدم الخضوع لسياسة القوة والهيمنة».

ولفت إلى أن «الدول العربية تدعم بثبات مبدأ الصين الواحدة، وتدعم جهود الصين للحفاظ على مصالحها الحيوية، وتدعم الصين جهود الدول العربية في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ولم يغب الدعم الصيني الثابت والدائم يوماً للدول العربية في القضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا».