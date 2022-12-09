دينا بولوارتي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

أدت دينا بولوارتي اليمين الدستورية، أمس، لتتولى رسمياً منصب رئيسة بيرو، بعد عزل الرئيس بيدرو كاستيو.

وتم الأربعاء اتهام كاستيو بالتقصير، بعد ساعات من قيامه بمحاولة حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع لتوجيه اتهام بالتقصير لكاستيو، عندما أعلن خططه لحل البرلمان في خطاب متلفز من القصر الرئاسي. ووجه النواب الاتهام للرئيس بالتقصير بواقع تصويت 101 نائب، مقابل معارضة ستة، وامتناع 11 نائباً عن التصويت.