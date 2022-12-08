السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الرئيس الصيني شي جين بينج بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل توقيع الاتفاقية علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وفي السياق ذاته، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أوجه الشراكة الثنائية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.