السوداني والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق ومصر

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين العراقي والمصري وباقي شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش المشاركة في القمة العربية الصينية، التي تحتضنها السعودية، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطلع مصر إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشاد بدور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار بما يسهم في ازدهار شعوبها.

ووفقا للبيان، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد والتداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.