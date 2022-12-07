وزير الخارجية السعودي يبحث جدول أعمال القمة الخليجية-الصينية مع وزراء خارجية "التعاون"

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، جدول أعمال "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" التي سيحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ ، إلى جانب قادة دول التعاون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية".

ويتزامن انعقاد القمة الخليجية هذا العام مع استضافة الرياض ثلاث قمم صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي بدأ الأربعاء زيارة إلى المملكة تستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.