مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد مطاردة في الضفة

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا يقول الجيش إنه فتح النار على أحد مواقعه في الضفة الغربية اليوم الأربعاء، في أحدث هجوم ضمن سلسلة حوادث مميتة على مدار العام المنصرم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنودا يقومون بنشاط معتاد في المنطقة فتحوا الرصاص الحي وبدأوا مطاردة حين أطلق سائق سيارة النار على أحد مواقعه قرب مستوطنة عوفرا.

وأضاف الجيش أن المشتبه به خرج من السيارة خلال المطاردة وفتح النار على الجنود الذين ردوا بالرصاص الحي فأردوه قتيلا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الرجل لكنها لم تقدم تفاصيل بخصوص الحادث.