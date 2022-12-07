ألمانيا تعلن تفكيك شبكة لليمين المتطرف خططت لمهاجمة البرلمان

نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات دهم واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان الألماني، حسبما أعلن مدعون فيدراليون.

وقال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".